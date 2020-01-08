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"كونا " تنفي نشرها تصريحًا لوزير الدفاع حول انسحاب القوات الأمريكية

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نفت وكالة الأنباء الكويتية قطعيًا صحة ما تم تداوله حول نشرها تصريحًا لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح حول انسحاب القوات الأمريكية من الكويت.

وأكدت الوكالة أنها لم تبث أي خبر بهذا الشأن وشددت على ضرورة تحري الدقة في تداول المعلومات والأخبار ونقلها والحرص على استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والرسمية.

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