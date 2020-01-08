الدفاع المدني يخمد حريقاً في 'خيم' داخل سجن التاجي

افاد مصدر امني، الاربعاء، باخماد حريق في خيم داخل سجن التاجي شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد حادث حريق في ثلاث خيم ألياف مبطنة معدة كمنام داخل سجن التاجي المركزي المحصن".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم ابعاد النيران عن عدد كبير من الخيم المماثلة حيث تم محاصرة النيران وعدم توسعها وانهاء الحادث دون خسائر بشرية".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.