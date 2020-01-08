علاوي: العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة الى ساحة حروب

وقال علاوي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "العراق تحول بفعل السياسات الخاطئة الى ساحة حروب ومسرح لتصفية الحسابات"، لافتا الى أن "ردة الفعل الرسمية مخيبة للامال".

وأوضح علاوي، "هل علمتم الآن لماذا يتظاهر العراقيون في الساحات، ولماذا يريدون مرشحاً قوياً متحرراً من الضغوط والتاثيرات الخارجية لكي يبعد العراق عن حروب الوكالة التي يدفع ثمنها شعبنا الكريم".



وتعرضت قاعدة عين الاسد في الانبار وقواعد عسكرية اخرى للتحالف الدولي فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.