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الناتو يعلن عدم وقوع خسائر بصفوف قواته الموجودة في العراق

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اعلن حلف الناتو، اليوم الاربعاء، عدم وجود اصابات بين صفوف قواته اثر الضربات الصاروخية الايرانية التي استهدف قواعد عسكرية للتحالف الدولي في العراق.
وقال مسؤول في الناتو، في تصريح صحفي، "لا أحد من بين حوالي 500 من الأفراد العسكريين الذين يعملون ضمن قوات الناتو في العراق اصيبوا بالقصف الايراني".

واشار المسؤول الى أن "مهمة الناتو في العراق هي التدريب، وسنبقي الوضع قيد المراجعة الدقيقة"، مؤكدا "نحن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية شعبنا".


وتعرضت قاعدتين للتحالف الدولي في الانبار واربيل فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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