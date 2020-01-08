الناتو يعلن عدم وقوع خسائر بصفوف قواته الموجودة في العراق

وقال مسؤول في الناتو، في تصريح صحفي، "لا أحد من بين حوالي 500 من الأفراد العسكريين الذين يعملون ضمن قوات الناتو في العراق اصيبوا بالقصف الايراني".

واشار المسؤول الى أن "مهمة الناتو في العراق هي التدريب، وسنبقي الوضع قيد المراجعة الدقيقة"، مؤكدا "نحن نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية شعبنا".

