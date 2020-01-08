بارزاني: نأمل من الأطراف كافة احترام الدور المتوازن لإقليم كردستان

ونقل البيان عن بارزاني قوله،"لسنا مع زيادة التصعيد في العراق والمنطقة، لأن ذلك من شأنه أن يمهد الأرضية لمضاعفة العنف ونشاطات المنظمات الإرهابية ولاسيما داعش، حيث لا يزال إقليم كردستان مستمراً في مساعدة التحالف الدولي لمقارعة الإرهاب"، مشددا على أن "إقليم كردستان مع تهدئة الأوضاع في العراق والمنطقة، ونتمنى من الأطراف كافة احترام الدور المتوازن للإقليم".
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى أن "حكومة إقليم كوردستان ستواصل محادثاتها مع الحكومة الاتحادية لضمان الحقوق الدستورية والمستحقات المالية لإقليم كوردستان".
وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء ناقش نتائج الاجتماع المشترك بين الحكومة واللجنة المالية والشؤون الاقتصادية لبرلمان إقليم كردستان والذي جرت فيه مناقشة عدد من المقترحات، وبعد التشاور تقرر إضافة فقرتين، تتعلق الأولى بفتح حساب لمستلمي الرواتب يتم تنظيم عمله حسب الضوابط التي تحددها وزارة المالية والاقتصاد، بينما تتصل الفقرة بالثانية بإعادة النظر بالحدود الدنيا لرواتب المتقاعدين بعد تنفيذ مشروع قانون الإصلاح".
وتعرضت قاعدتين للتحالف الدولي في الانبار واربيل فجر اليوم الاربعاء، الثامن من كانون الثاني، لهجمات ايرانية بـ 22 صاروخا، وذلك ردا على اغتيال قائد فيلق القدس الايراني قاسم سليماني بقصف امريكي قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر الجاري.
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