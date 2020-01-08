سفارة أمريكا بالكويت ردا على شائعة انسحاب القوات: ملتزمون بأمن البلاد

قالت السفارة الأمريكية في الكويت، الأربعاء، إن الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكويت حليفتها في المنطقة.

وأضافت السفارة في بيان "هذا لم يتغير ولن يتغير. تواصل السفارة الأمريكية في الكويت العمل بشكل طبيعي".

جاء ذلك بعد تعرّض حساب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" للاختراق وبث خبر عن انسحاب أمريكي من البلاد في غضون 3 أيام.

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وقالت الوكالة عبر حسابها بعد استرجاعه: "تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر".

وكان الحساب قد بث خلال فترة اختراقه تغريدة لتصريحات منسوبة لوزير الدفاع الكويتي أحمد المنصور زعمت أن بلاده تلقت رسالة من الولايات المتحدة بأنها ستسحب قواتها في غضون الأيام الـ3 المقبلة من معسكر عريفجان.



وقام حساب الوكالة الرسمية على "تويتر" لاحقا بحذف الخبر بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه المنطقة قلقا متصاعدا، إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.