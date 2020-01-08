الإمارات: السبل الدبلوماسية وعدم التصعيد حل أمثل في التطورات الإقليمية الأخيرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامها البالغ بالتطورات التي تشهدها المنطقة.
وأضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، الأربعاء، أنها ترفض بشكل تام التصعيد في المنطقة.
وأوضحت أن استخدام الدبلوماسية والحوار العقلاني هو السبيل الأمثل للحل.
وأشارت إلى أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الإمارات أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، وكذلك الزائرين لها، مؤكدة أن جميع الأنشطة في جميع القطاعات مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.
وتشهد المنطقة قلقا متصاعدا إثر التصعيد المتواصل بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري المصنف إرهابيا، وما أعقبه من هجمات إيرانية وخطوات احترازية من واشنطن لتأمين جنودها في الشرق الأوسط.
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