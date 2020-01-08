خامنئي معلقا على هجمات "عين الأسد": ليست كافية

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي الهجمات الصاروخية التي استهدفت مواقع عسكرية أمريكية في العراق، فجر الأربعاء، بغير الكافية، في أول تعليق له.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي، الأربعاء، كلمة ألقاها خامنئي في مدينة قم الواقعة على بعد 157 كم جنوب العاصمة طهران، قال فيها "إن تلك الهجمات لم تكن انتقامية".

وأضاف أنها مجرد صفعة لأمريكا ردا على مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، المصنف إرهابيا، إثر استهداف موكبه بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد بالعراق، فجر الجمعة الماضي.

واعتبر المرشد الإيراني أن ما نعته بالانتقام يعد قضية أخرى، والمهم فيما يتعلق بالمواجهة هو أن العمليات العسكرية بهذا الشكل لا تعالج هذه القضية بشكل كافٍ، حسب تعبيره.

ودعا خامنئي القوات الأمريكية إلى مغادرة المنطقة، لافتا إلى أن حلفاء أمريكا إقليميا ليسوا أعداء لإيران طالما لم يقوموا بالتحرك لصالح من وصفه بالعدو، وفق قوله.

وغرد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، عقب الهجمات الصاروخية التي نفذتها القوة الجوفضائية التابعة لمليشيا الحرس الثوري على القاعدة الجوية في عين الأسد بالعراق، قائلا: "لقد قامت إيران بالرد المناسب وأنهت عملها".

وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إطلاق 12 صاروخا باليستيا من داخل إيران تجاه قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بالعراق.

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وكشف مسؤول عسكري أمريكي عن أن تحذيرا مبكرا وصل إلى الولايات المتحدة قبيل الهجمات الإيرانية بالعراق أسهم في تحصين الجنود بالقواعد العسكرية.

ونقلت "سي إن إن" عن مصدر، لم تسمه، أن "التحذير كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات الإنذار وابتعاد العناصر عن طريق الأذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت الأرض".

وأوضحت أن الصواريخ الإيرانية التي استهدفت قاعدة عين الأسد الجوية في العراق، سقط جزء منها في مواقع لا توجد فيها قوات أمريكية.

وأضاف جوناثان هوفمان المتحدث باسم البنتاجون، في بيان، أن الصواريخ استهدفت قاعدتين عسكريتين عراقيتين؛ هما قاعدة عين الأسد الجوية وقاعدة أخرى في مدينة أربيل، مشيرا إلى أنه جارٍ إجراء تقييم أولي للأضرار الناجمة عن الهجوم.



وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا بالبيت الأبيض مع وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع مارك إسبر ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين؛ لبحث تداعيات الهجوم الصاروخي.

وعقب الاجتماع، أعلن ترامب أنه جارٍ تقييم الخسائر الناجمة عن القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين في العراق، مؤكدا أن بلاده تمتلك أقوى جيش في العالم.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه "سيعلن بيانا في وقت لاحق الأربعاء حول الهجمات الإيرانية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن بلاده تمتلك الجيش الأقوى والأكثر تجهيزا على مستوى العالم.