دول وشركات طيران تحذر من السفر للعراق بعد الهجوم الإيراني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

أصدرت مجموعة من الدول والشركات، اليوم الأربعاء، تحذيراً بشأن السفر وطلبت من مواطنيها تجنب السفر "غير الضروري" للعراق بعد ساعات من شن إيران هجمات صاروخية على القوات التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان: "بالنظر إلى الوضع السائد في العراق، يُنصح الرعايا الهنود بتجنب السفر غير الضروري إلى العراق حتى إشعار آخر". وقال البيان: "يُنصح الرعايا الهنود في العراق باليقظة وتجنب التنقل داخل العراق". وأضاف أن السفارة الهندية في بغداد والقنصلية في أربيل لا تزالان تعملان. قالت وزارة الخارجية الفلبينية، اليوم الأربعاء، إن "مانيلا أمرت بإجلاء إلزامي لمواطنيها في العراق وذلك بعد أن هاجمت إيران قوات أمريكية رداً على ضربة أمريكية أودت بحياة جنرال إيراني كبير يوم الجمعة". وقال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إدواردو مينيز "تقرر رفع مستوى الإنذار في عموم العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي". وقالت الخطوط الجوية الماليزية، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إنها "ستتفادى المجال الجوي الإيراني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري في المنطقة.

