الجيش العراقي يؤكد سقوط 22 صاروخاً إيرانياً على مقرات التحالف الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

أعلن الجيش العراقي عن سقوط خلال الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 22 صاروخاً إيرانياً على مقرات التحالف الدولي على أراضيها. وجاء في بيان خلية الإعلام الحربي التابع للجيش العراقي أنه من الساعة 1:45 ولغاية الساعة 2:15 فجر اليوم تعرض العراق إلى قصف بـ22 صاروخاً. وفصّل البان أن 17 صاروخاً سقطوا على قاعدة عين أسد الجوية من ضمنها صاروخين لم ينفجرا في منطقة حيطان غرب مدينة هيت. كما سقطت 5 صواريخ على مدينة أربيل. وأفاد الجيش العراقي أن جميع الصواريخ سقطت على مقرات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، كما لم يسجل أي خسائر ضمن القوات العراقية. وختمت بالإشارة إلى صدور المزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وكان التلفزيون الإيراني ذكر تسبب بأن "أضرار جسيمة" لحقت بطائرات هليكوبتر أمريكية وعتاد أمريكي في الهجمات الإيرانية، بعد أن زعمت طهران إطلاق 15 صاروخاً على أهداف أمريكية بالعراق.

