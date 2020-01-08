الفلبين تُجبر رعاياها على مغادرة العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

أثارت تصريحات مورد الأغذية والخبير في مجال الأطعمة بالسعودية عمر المسعري الدوسري، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، حيث قال إن بعض المطاعم المتخصصة في تقديم الكبسة هناك تضيف مادتين خطيرتين على الصحة هما "البنادول" و"الأسبرين"، من أجل التكسب بأقل تكلفة ممكنة. وفجر الدوسري هذه المفاجأة الصادمة خلال لقاء تلفزيوني على قناة "SBS" السعودية، موضحاً أن بعض المطاعم تلجأ إلى هذه الحيل "غير الشرعية" من أجل زيادة الأرباح، حيث يشتري أصحاب المطاعم أسوأ أنواع اللحوم بأرخص الأسعار ويضيفون عليها حبوب الأسبرين بهدف تذويب اللحم. وقال الدوسري "الحيل الموجودة في المطعم تُخفض التكلفة عليه، فيكون هامش الربح عنده عالياً". وتأكيداً على تصريحاته التي أثارت غضب أغلب أصحاب مطاعم "الكبسة" في المملكة، قال تاجر أغنام لصحيفة "عكاظ" السعودية إن غالبية أصحاب المطاعم والمطابخ من العمالة الوافدة يتهافتون على شراء الذبائح كبيرة السن، لتدني أسعارها واحتوائها على كميات كبيرة من اللحم وإضافة الأسبرين إليها ليحوله من قاس إلى طري في أسرع وقت ممكن.أمرت الحكومة الفلبينية اليوم الأربعاء بالإجلاء الإجباري لنحو 5 آلاف فلبيني في العراق، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنتها إيران على منشآت تضم قوات أمريكية هناك. وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الفلبينية إنه تم رفع حالة التأهب في العراق إلى مستوى يتطلب من جميع الفلبينيين الذين يعملون ويعيشون في المنطقة أن يغادروا من أجل سلامتهم. وقال إدواردو مينيز، المتحدث باسم الوزارة: "نتيجة لاجتماعات تنسيقية عقدتها الحكومة بشأن الوضع في الشرق الأوسط في الأيام القليلة الماضية، تم رفع مستوى التأهب في جميع أنحاء العراق إلى المستوى الرابع الذي يدعو إلى الإجلاء الإلزامي". وكان الرئيس رودريجو دوتيرتي قد أمر الجيش في وقت سابق بوضع طائرتين من طراز "سي 130" وسفينتين وطائرة من طراز "سي 295" لإعادة الفلبينيين من الشرق الأوسط إلى الوطن بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في العراق.

