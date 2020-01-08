بارزاني يبحث مع بومبيو هجمات إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

أجرى رئيس وزراء إقليم كردستان العراق الذي يتمع بحكم ذاتي، مسرور بارزاني، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في أعقاب الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على قاعدتين جويتين بالعراق. وقال بارزاني عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) "في مكالمة هاتفية هذا الصباح مع مايك بومبيو ناقشنا التطورات الحالية في العراق، كما اقترحت طرقا لوقف التصعيد واحتواء الموقف". وتأتي هذه المحادثة بعد الهجوم الصاروخي الباليستي الذي شنته إيران على قاعدتين جويتين تتمركز فيها قوات أمريكية بالأراضي العراقية. وكان البنتاغون قد أكد أن الهجوم، وهو انتقام محتمل من جانب إيران إزاء مقتل الجنرال قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في غارة أمريكية الجمعة، وقع ضد قاعدتي الأسد وأربيل؛ الكائنة في إقليم كردستان شمالي العراق. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني قد أشارت فقط إلى قيامها بشن هجوم على "عين أسد" غربي العراق، في حين أكدت مصادر عراقية عسكرية وأخرى شرطية أن الهجوم استهدف بشكل مبدئي "عين الأسد" وليس قاعدة أربيل. ويشار إلى أن إيران كانت قد توعدت الولايات المتحدة بالثأر وذلك عقب مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس نائب رئيس مليشيات "الحشد الشعبي" العراقية في غارة أمريكية وقعت الجمعة في بغداد.

