المهدي: تقلينا رسالة شفوية من إيران بأن الرد "بدأ"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

أكد رئيس الحكومة العراقية رفض حكومته انتهاك السيادة العراقية، بعد ساعات من الهجوم بالصواريخ الإيرانية على أكثر من منطقة على البلاد. وجاء في البيان الذي نشره المكتب الإعلامي للرئيس عادل عبد المهدي أنه بعد منتصف الليل بقليل من يوم الأربعاء، تلقت الحكومة رسالة شفوية رسمية من قبل إيران تفيد بأن الرد الايراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني قد بدأ أو سيبدأ بعد قليل، وأن الضربة ستقتصر على أماكن تواجد الجيش الأمريكي في العراق من دون أن تحدد مواقعها. وتابع البيان أنه في نفس الوقت بالضبط، اتصل الجانب الأمريكي بهم وكانت الصواريخ تتساقط على الجناح الخاص بالقوات الأمريكية في قاعدتي عين أسد في الأنبار وحرير في أربيل وفي مواقع أخرى. وشدد البيان أنه كانت الحكومة العراقية قد أنذرت فور تلقي خبر الهجوم القيادات العسكرية العراقية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة. وشدد المهدي أنه لم ترد لحد اللحظة أية خسائر بشرية لدى الجانب العراقي ولم ترد رسمياً الخسائر في جانب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة. ولفت البيان أن المهدي يتابع التطورات منذ بدء الهجوم وإلى هذه الساعة ويجري الاتصالات الداخلية والخارجية اللازمة في محاولة لاحتواء الموقف وعدم الدخول في حرب مفتوحة سيكون العراق والمنطقة من أول ضحاياها. وشدد المهدي أن والعراق يرفض أي انتهاك لسيادته والاعتداء على أراضيه وأن الحكومة مستمرة بمحاولاتها الجاهدة لمنع التصعيد واحترام الجميع لسيادة العراق وعدم التجاوز عليها وعدم تعريض أبنائه للخطر. ودعا البيان الجميع لضبط النفس وتغليب لغة العقل والتقيد بالمواثيق الدولية واحترام الدولة العراقية وقرارات حكومتها ومساعدتها على احتواء وتجاوز هذه الازمة الخطيرة التي تهددها والمنطقة والعالم بحرب مدمرة شاملة.

