شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إسبانيا: نقلنا بعض قواتنا من العراق إلى الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 قالت القائمة بأعمال نائب رئيس وزراء إسبانيا كارمن كالبو، إن بلادها نقلت بعضا من قواتها من العراق لاعتبارات أمنية. وأضافت كالبو لقناة "أر.تي.بي.إي": "الذين كانوا في مواقع أكثر خطورة غادروا إلى الكويت... لم يبق سوى عدد مخفض هناك". ويأتي القرار بعد أن أعلن حلف شمال الأطلسي أنه سينقل بعضاً من أفراد طاقم التدريب العسكري من العراق وسط مخاوف من اندلاع صراع إقليمي.





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