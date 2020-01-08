نتانياهو يتوعد برد ساحق على أي هجوم تتعرض له إسرائيل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو برد "ساحق" على أي هجوم تتعرض له إسرائيل، وذلك بعد قصف إيران لقاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق رداً على اغتيال الولايات المتحدة للقيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وقال نتانياهو أمام منتدى سياسي في القدس :"كل من يعتدي على إسرائيل سيتلقى رداً ساحقاً". وأكد دعم إسرائيل المطلق للولايات المتحدة، وأشاد بقرار واشنطن باغتيال سليماني. وقال :"أمريكا ليس لديها صديق أفضل من إسرائيل، وإسرائيل ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة". وتطرق إلى المستوطنات الإسرائيلية، وأكد أنه لن يسمح بإخلاء ولو مستوطنة واحدة.





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