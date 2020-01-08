أوكرانيا تحذف بياناً يشير لـ "عطل" بمحرك" الطائرة المنكوبة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

حذفت سفارة أوكرانيا في إيران إِشارة أولية إلى أن السبب وراء سقوط طائرة أوكرانية خارج طهران كان عطلا في المحرك. وأضافت في بيان ثان أن الأسباب لم تعرف بعد وأن أي تعليقات صدرت من قبل غير رسمية. ولدى سؤاله في مؤتمر صحافي في كييف عن احتمال سقوط الطائرة بواسطة صاروخ، حذر رئيس الوزراء الأوكراني أوليكسي هونشاروك من التكهنات حتى معرفة نتائج التحقيق. وأضاف أن "أوكرانيا حظرت على شركات الطيران الوطنية عبور المجال الجوي الإيراني اعتباراً من التاسع من يناير (كانون الثاني)".

