شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الدفاع الإيراني: ضربتنا التالية تتوقف على رد واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي للتلفزيون الرسمي إن بلاده سترد بشكل متناسب على أي عمل عسكري أمريكي جديد انتقاماً من هجمات طهران الصاروخية على أهداف أمريكية في العراق. وأضاف: "استخدمنا صواريخ قصيرة المدى... آمل أن يكون هذا درساً لا يُنسى لأمريكا". ومضى يقول: "رد إيران (على أي انتقام أمريكي) سيكون متناسباً مع ما ستفعله أمريكا"، مضيفاً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "حول الإدارة (الأمريكية) إلى حكومة إرهابية"، بحسب تعبير المسؤول الإيراني.





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