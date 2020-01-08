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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكستان تحث مواطنيها على الحذر عند زيارة العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
طلبت باكستان من مواطنيها توخي أقصى درجات الحذر في حالة اعتزامهم زيارة العراق، وذلك في أعقاب الهجمات التي شنتها إيران اليوم الأربعاء على قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستضيفان قوات أمريكية. وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: "نظراً للتطورات الأخيرة والوضع الأمني السائد في المنطقة، يُنصح الرعايا الباكستانيين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء التخطيط لزيارة العراق في هذه المرحلة". وجاء في البيان: "ننصح (الباكستانيين) الموجودين بالفعل في العراق بالبقاء على اتصال وثيق بسفارة باكستان في بغداد". وكانت باكستان قد ذكرت في وقت سابق أنها لن تتخذ موقفاًَ داعماً لأي طرف في المواجهة المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي.
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