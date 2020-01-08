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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ألمانيا تدين الهجمات الصاروخية الإيرانية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020
أدان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الهجمات الصاروخية الإيرانية على قواعد عسكرية في العراق. وقال ماس اليوم بالعاصمة الألمانية برلين: "نناشد إيران الامتناع عن جميع الخطوات التي قد تؤدي إلى تصعيد آخر". وتابع الوزير الاتحادي قائلاً: "إننا على تواصل مع جميع الجهات منذ أيام من أجل العمل على تهدئة الوضع. الجميع مطالبون بالتعقل وضبط النفس في هذا الوضع". يشار إلى أن الولايات المتحدة اعترفت باغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي يعتبره البعض ثاني أكبر الشخصيات الإيرانية نفوذاً، مما تسبب في زيادة حدة التصعيد في الوضع في الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم تنفيذ هجمات بصواريخ باليستية على قواعد أمريكية في العراق، مما أدى لمقتل نحو 80 من القوات في هذه القواعد، وفقاً للجانب الإيراني، في حين نفت الولايات المتحدة تعرض جنودها لأذى.
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