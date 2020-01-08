شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد الضربة الإيرانية .. أمريكا تحذر رعاياها في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 طالبت السفارة الأمريكية في الأردن اليوم الأربعاء الموظفين الأمريكيين بتوخي الحذر وتجنب التحركات غير الضرورية. وقالت السفارة في رسالة لمواطنيها: "وقعت هجمات صاروخية على منشآت أمريكية في العراق، وما زال التوتر مرتفعاً في المنطقة". وأضافت: "تنصح السفارة الموظفين الحكوميين الأمريكيين بتجنب التحركات غير الضرورية خارج منازلهم اليوم، كما تنصحهم بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس". كما طالبتهم بالحذر ومراجعة النصائح الأمنية بصورة متكررة.





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