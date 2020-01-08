شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكومة اليابانية تعقد اجتماعاً "أمنياً" بعد الهجوم الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 وجه رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الأربعاء، مسؤولي حكومته إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة للاستعداد للطوارئ، وذلك على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف قواعد للقوات الأمريكية في العراق. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن الحكومة في طوكيو عقدت اجتماعات لمجلس الأمن القومي صباح اليوم، وأصدر آبي خلال الاجتماع التعليمات للوزراء المعنيين ببذل قصارى جهدهم لجمع وتحليل البيانات وتوفير المعلومات السريعة والدقيقة للشعب، بالإضافة إلى حماية المواطنين في المناطق المتضررة من الصراعات الراهنة. كما أمر رئيس الوزراء الياباني حكومته بالتعاون مع الدول الأخرى في كافة الجهود الدبلوماسية الممكنة.





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