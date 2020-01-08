طهران: سليماني دفن فجراً في کرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020

ذكرت صحيفة كويتية اليوم الأربعاء أن عمان لا ترى أي مجال للوساطة من أجل تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أسبوع من مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في ضربة جوية أمريكية مما دفع إيران لشن هجوم صاروخي على أهداف أمريكية في العراق رداً على ذلك. ونقلت صحيفة "الراي" تصريحات وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي يحافظ بلده على علاقات ودية مع واشنطن وطهران وسبق أن لعب دور الوساطة بينهما. ونقلت الصحيفة عن بن علوي قوله على هامش منتدى في طهران: "لا توجد وساطة عمانية بين أمريكا وإيران عقب حادث اغتيال قاسم سليماني وأعتقد أنه لا مجال لها في الوقت الحالي". وأدلى الوزير بتصريحاته على ما يبدو قبيل الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أمريكية في العراق اليوم الأربعاء. ولم ترد وزارة الخارجية العمانية حتى الآن على طلبات للتعقيب على تصريحات بن علوي التي نقلتها الصحيفة الكويتية.

