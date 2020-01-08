شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأنباء الكويتية: حسابنا مخترق.. وانسحاب القوات الأمريكية غير صحيح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 يناير 2020 ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن حسابها على منصة التواصل تويتر قد تم اختراقها وبث أخبار مغلوطة. وكان وكالات الأنباء عدة نقلت ما تم بثه على الحساب عن لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام". ولاحقاً أوضحت وكالة كونا عبر حسابها الخاص عبر تويتر بجملة واحدة مفادها "تم اختراق حسابنا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)". وعمدت الوكالة الكويتية إلى حذف الخبر السابق العار عن الصحة من حسابها بعد نشره وتداوله عبر حسابات إخبارية وقنوات فضائية عربية ودولية.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأنباء الكويتية: حسابنا مخترق.. وانسحاب القوات الأمريكية غير صحيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.