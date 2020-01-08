شكرا لقرائتكم اليمن.. انفجارات عنيفة تهز ميناء الصليف بالحديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - هزت سلسلة انفجارات عنيفة، فجر الأربعاء، ميناء الصليف، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي، شمال مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وأفادت مصادر محلية لـ"العربية.نت" أن سلسلة انفجارات متلاحقة، يعتقد أنها لمخزن أسلحة وألغام، هزت من الداخل مبنى خفر السواحل الذي يسيطر عليه الحوثيون على بعد أمتار من مرسى السفن بميناء الصليف شمال الحديدة.

وأشارت المصادر إلى اندلاع النيران بكثافة وسط انفجارات أثارت حالة من الرعب، قبل أن تهرع سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

وبحسب المصادر، فرضت ميليشيات الحوثي تشديدات أمنية غير مسبوقة في منطقة الانفجار، ولم يتسن معرفة المزيد عن طبيعة وتداعيات الانفجار.