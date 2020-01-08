دول أوروبية تعلن سحب جنودها من العراق

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

أعلنت كرواتيا وسلوفينيا، اليوم الأربعاء، سحب قواتهما من العراق، وذلك بعد الرد الإيراني على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق.

وقررت وزارة الدفاع في سلوفينيا، اليوم، نقل قواتها من العراق بعد الهجوم الإيراني الذي استهدف قواعد عسكرية أمريكية ردا على اغتيال الفريق قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

فيما أعلنت كرواتيا نقل كتيبتها الثانية في العراق (التي تضم 14 عسكريا) من بغداد إلى الكويت، بالإضافة إلى عودة 7 عسكريين إلى كرواتيا بعد أن انهوا فترة عملهم هناك.