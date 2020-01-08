" وبدأ الحصار".. أوكرانيا تعلق رحلاتها الجوية إلى إيران.. وعمان ترفض الوساطة بين طهران وواشنطن

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني حظر الرحلات الجوية إلى إيران، بدء من يوم غد الخميس 9 يناير الجاري، بعد ساعات من سقوط طائرة أوكرانية فوق طهران.

وردا على سؤال عن احتمال سقوطها بصاروخ، حث رئيس الوزراء الأوكراني، على عدم التكهن قبل تحديد سبب تحطم الطائرة في إيران رسميا، وذلك حسب وكالة "رويترز".

وأعلن مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، في وقت سباق، اليوم الأربعاء، عن تواجد 11 من مواطني أوكرانيا، من بينهم اثنان من الركاب وتسعة من أفراد الطاقم، على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران.

وأعلن البيان، عن مصرع 82 إيرانيًا، و63 كندياً، 11 أوكرانياً، 10 السويد، 4 أفغانستان، و3 لكل من ألمانيا وبريطانيا في حادث تحطم الطائرة.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني أعلن أن الطائرة كان على متنها 167 راكبا وطاقم من تسعة أفراد، وذكر أن 32 أجنبيا كانوا على متن الطائرة.

وأعلن التلفزيون أن الحادث كان نتيجة أعطال فنية غير محددة، فيما قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني، إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.

ويشير موقع فلايت رادار24 لتتبع حركة الطيران إلى أن الطائرة المنكوبة كانت في طريقها إلى كييف وأنها من طراز بوينج 737-800 إن. جي وعمرها ثلاثة أعوام فقط.

وقالت شركة الطيران المالكة للطائرة "تمت أحدث صيانة للطائرة في السادس من يناير 2020". وقال متحدث باسم بوينجغ إن الشركة تجمع المزيد من المعلومات.

عمان ترفض الوساطة بين طهران وواشنطن

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، أنه "لا مجال لوساطة عمانية حاليا لتخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

وقال بن علوي، في تصريح خاص مع صحيفة "الراي" الكويتية: "لا توجـد وساطـة عمانية بيـن أمريكا وإيران عقب حادث اغتيال قاسم سليماني، وأعتقـد أنه لا مجال لها في الوقت الحالي"، مضيفا: "لدينا علاقاتنا المهمة مع الطرفين ونسمع منهما، ونأمل أن تكون هناك مساحة من الوقت والزمن ليعبر المجتمع الدولي عن رأيه إزاء مثل هذه التصرفات".

وردا على سؤال عن الجهود العمانية لإيجاد حل في اليمن، قال بن علوي "ليس هناك مساعٍ عمانية أو وساطة بين المملكة العربية السعودية والحوثيين في شـأن الحرب، وكل ما يتعلق في هذا الملف لدى الأمم المتحدة".

وكان بن علوي، أكد، في منتدى طهران للحوار الإقليمي المنعقد في مكتب الدراسات السياسية بوزارة الخارجية الإيرانية، أن "الولايات المتحدة تريد تهدئة التوتر في المنطقة"، بعد أيام من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وقادة آخرين في غارة أمريكية على مطار بغداد الدولي.

وقال: "نحن الآن في كارثة كبيرة أثرت على الجميع، القائد سليماني قدم خدمات مفيدة للغاية ونطلب من الله أن يرحمه وأن يرحم جميع الشهداء"، مضيفا ”أنا واثق من أن إيران تتقدم في اتجاه الأمن وتبذل باستمرار هذه الجهود وستأخذ خطوة في هذا الصدد".