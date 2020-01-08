حزب الله يخطط لنش هجمات على إسرائيل.. وسوريا تتضامن مع إيران وتحمل واشنطن مسؤولية اشتعال المنطقة

أعلنت سوريا تضامنها مع إيران وحقها بالرد على استهداف الجيش الأمريكي أحد قادتها العسكريين، وحقها في الدفاع عن نفسها بوجه تهديدات واعتداءات أمريكا، وحملت واشنطن مسؤولية كل المخاطر والتداعيات.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن "الجمهورية العربية السورية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق فيما يتعرض له وتؤكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأمريكية".

وقال المصدر إن "سوريا تحمل في نفس الوقت النظام الأمريكي مسؤولية كل ما يجري من تداعيات وذلك بسبب سياسته الرعناء والعقلية المتغطرسة التي تحكم أفعاله وتجعلها أفعال عصابات لا سياسات دول".

وأضاف المصدر إن "سوريا تؤكد أن من حق الدول الحرة الرد على العدوان عليها بالطرق التي تراها مناسبة وأن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين ومحاولة فرض الهيمنة والإرادة الأمريكية عليهم وتشدد على أن النظام الأمريكي هو المسؤول الأول والأخير عن إثارة الفتن والنعرات والاضطرابات في المنطقة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أن قواته الصاروخية استهدفت بعشرات الصواريخ الليلة الماضية قاعدتين تتمركز فيهما القوات الأمريكية في العراق.

وجاء القصف الصاروخي الإيراني ضد القوات الأمريكية، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع 10 من رفاقه في غارة أمريكية بمطار بغداد يوم 3 ديسمبر الجاري.

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حزب الله

فادت وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بأن "حزب الله" اللبناني ينقل معدات عسكرية نحو الحدود اللبنانية مع إسرائيل.

و قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بعد ضربة صاروخية نفذها الحرس الثوري الإيراني على قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إن "حزب الله" اللبناني يصبح أقوى كل يوم وبات يد لبنان وعينه، وسليماني لعب دورا مؤثرا في ذلك.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قال منذ يومين إن الجبهة الشمالية في إسرائيل غير مهيأة لأي هجوم صاروخي، فيما يلتزم المسؤولين الإسرائيليون الصمت بما يتعلق بالتطورات في إيران والعراق.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله توعد الجيش الأمريكي، بأنه سيدفع ثمن مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال نصر الله: "القواعد العسكرية الأمريكية، البوارج العسكرية الأمريكية، كل ضابط أمريكي في منطقتنا، الجيش الأمريكي هو من قتل هؤلاء، وهو الذي ينبغي أن يدفع الثمن".