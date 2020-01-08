أصدرت ​محكمة التمييز الجزائية​ - الغرفة السادسة برئاسة القاضي جوزف سماحة، القرار رقم 3/2020، الّذي قضى بِرَدّ المراجعة المقدَّمة من العميل ​عامر الفاخوري​ ضدّ قاضي التحقيق العسكري الرئيسة نجاة أبو شقرا، في موضوع طلب ردّها عن متابعة ملفه واستبدالها بقاضٍ آخر.

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كانت هذه تفاصيل خبر محكمة التمييز الجزائية ردت مراجعة عامر الفاخوري ضد القاضية نجاة أبو شقرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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