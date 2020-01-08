هاشم: مادة المازوت مؤمنة لشبعا والعرقوب

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان "مادة المازوت مؤمنة لشبعا والعرقوب وما على اصحاب المحطات الا التواصل مع الشركة الموزعة في المنطقة وهذا أفادتنا به إدارة المنشآت النفطية بعد الاتصال بالمعنيين والوقوف على حقيقة الأخبار التي يتداولها البعض حول فقدان مادة المازوت اذ تبين عدم صحة".
وفي موضوع قطع الطرقات الى شبعا بسبب الثلوج، قال:"تواصلنا مع دوائر وزارة الاشغال العامة للإسراع بفتح الطرقات وفق الآلية المعتمدة من قبل وزارة الاشغال والتي نرى انها لم تعد تودي بالغرض ولا بد من ايجاد آليات مختصة بجرف الثلوج".
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