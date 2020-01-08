هاشم: مادة المازوت مؤمنة لشبعا والعرقوب

اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ ان "مادة ​المازوت​ مؤمنة لشبعا و​العرقوب​ وما على اصحاب المحطات الا التواصل مع الشركة الموزعة في المنطقة وهذا أفادتنا به إدارة المنشآت النفطية بعد الاتصال بالمعنيين والوقوف على حقيقة ​الأخبار​ التي يتداولها البعض حول فقدان مادة المازوت اذ تبين عدم صحة".

وفي موضوع ​قطع الطرقات​ الى شبعا بسبب ​الثلوج​، قال:"تواصلنا مع دوائر ​وزارة الاشغال​ العامة للإسراع بفتح الطرقات وفق الآلية المعتمدة من قبل وزارة الاشغال والتي نرى انها لم تعد تودي بالغرض ولا بد من ايجاد آليات مختصة بجرف الثلوج".