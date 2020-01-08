النشرة: تقنين في التغذية الكهربائية في النبطية والمواطنون يرفعون الصوت

أشار مراسل "الخليج 365" في النبطية إلى ورود شكاوى من المواطنين نتيجة انقطاع الكهرباء عنهم والتي لا تأتي إلا 4 ساعات متقطعة كل 24 ساعة ما يكبد المواطنين خسائر فادحة ويجعلهم مضطرين للاشتراك في المولدات الكهربائية الخاصة التي بدورها باتت تتحجج بارتفاع أسعار المازوت وتقنن من ساعات التغذية.
ورفع المواطنون صرخة للدولة وشركة كهرباء لبنان بضرورة تغذية المنطقة بالتيار الكهربائي بشكل أفضل للتخفيف من الخسائر التي تلحق بهم في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة.
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