النشرة: تقنين في التغذية الكهربائية في النبطية والمواطنون يرفعون الصوت

أشار مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ إلى ورود شكاوى من المواطنين نتيجة ​انقطاع الكهرباء​ عنهم والتي لا تأتي إلا 4 ساعات متقطعة كل 24 ساعة ما يكبد المواطنين خسائر فادحة ويجعلهم مضطرين للاشتراك في ​المولدات​ الكهربائية الخاصة التي بدورها باتت تتحجج بارتفاع أسعار ​المازوت​ وتقنن من ساعات التغذية.

ورفع المواطنون صرخة للدولة وشركة كهرباء ​لبنان​ بضرورة تغذية المنطقة ب​التيار الكهربائي​ بشكل أفضل للتخفيف من الخسائر التي تلحق بهم في ظل الازمة الاقتصادية الصعبة.