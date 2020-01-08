أبو شقرا: نعاني من شح بالمازوت والحل عند الدولة ونرفض أن يكون على حسابنا

أعلن ممثّل موزّعي ​المحروقات​ في لبنان ​فادي أبو شقرا​، في تصريح تلفزيوني، "أنّنا نعاني من شحّ في مادة ​المازوت​، والحلّ عند الدولة ونرفض حلّ الأزمة على حسابنا".

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