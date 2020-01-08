النشرة: سقوط جزء من حائط في الهلالية شرق صيدا بسبب الامطار الغزيرة

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا ان ​الامطار​ الغزيرة التي تساقطت على المدينة ومنطقتها تسببت بإنهيار جزئي في حائط احدى الحدائق التابعة لمبنى سكني في ​الهلالية​ شرق صيدا دون وقوع أضرار.

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