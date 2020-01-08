بو صعب بحث مع سفير بريطانيا في المستجدات محليا واقليميا والتقى سفير صربيا

استقبل وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال ​الياس بو صعب​ السفير البريطاني لدى ​لبنان​ ​كريس رامبلينغ​، وتم البحث في آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

كما التقى بو صعب السفير الصربي لدى لبنان إمير إلفيك، وبحث معه في العلاقات الثنائية بين البلدين، اضافة الى ملفات تتعلق ب​وزارة الدفاع الوطني​.

