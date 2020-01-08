منصور ضو التقى رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة الجنوب

التقى ​محافظ​ ​لبنان​ الجنوبي ​منصور ضو​ في مكتبه في ​سراي صيدا​ الحكومي رؤساء الوحدات الادارية في المحافظة لمناسبة حلول ​العام الجديد​.

وهنأ المحافظ ضو رؤساء الوحدات بالعام الجديد متمنياً لهم دوام ​الصحة​ والعطاء وللبنان وجميع تللبنانيين الخير والاستقرار وان يتمكنوا من اجتياز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وأعرب ضو عن اعتزازه بموظفي المحافظة ودورهم كل من موقعه في تقديم صورة نموذجية للإدارة العامة التي هي اساس انتظام عمل مؤسسات ​الدولة​ وعليها تقع مسؤولية تسيير شؤون الناس لأن هذا واجبها ونحن احوج ما نكون في هذه الأوقات الصعبة الى الحفاظ على ​القطاع العام​ وتعزيز دور الإدارة العامة أكثر لتلبي تطلعات الناس في دولة قوية وادارة عصرية .

واستعرض ضو ما شهدته محافظة الجنوب خلال العام 2019 من نقلات نوعية على صعيد عمل الإدارة وتحديثها مثمناً جهود رؤساء الوحدات وتعاونهم في هذا الإطار ومحفزا اياهم على المزيد من الجهد والمثابرة خلال 2020.

وكان اللقاء مناسبة لعرض شؤون وشجون الإدارة العامة . واختتم اللقاء بقطع قالب حلوى بالمناسبة.