الوطني الحر لحبشي: بعلبك الهرمل بحاجة لانماء وخدمات ومعلومات صحيحة بعيدة من التضليل

اشارت هيئة قضاء ​بعلبك​ الهرمل في "​التيار الوطني الحر​"، في بيان اليوم ردا على ما ورد عن نائب بعلبك - الهرمل ​أنطوان حبشي​ من أقوال خيالية لا تمت إلى الحقيقة بصلة، الى انه ومنذ انتخابه لم ير أحد خيره من شره سوى ما سمعوه منه عن مشروع قانون ل​زراعة الحشيشة​. ولم نر سوى فبركات من نسج خياله لإثبات وجوده ونيل رضى سيده وما رد وزيرة الطاقة على طاقاته الخيالية سوى أكبر دليل على فشل فريقه السياسي في تقديم افكار او مشاريع بناءة والتذاكي بما لا يفقهون به.

أضاف: "لقد أوضحت الوزيرة ​ندى بستاني​ بتغريدة ردا على تغريدة حبشي بأن مشروع تأهيل ​معمل الذوق​ القديم كان منذ 13 سنة بعهدة مجلس الإنماء والأعمار ولم يحصل التلزيم ولم تصرف الاعتمادات. وفي 2019 تبين أن عملية تأهيله أصبحت مكلفة ولا تنقله إلى مستوى المعامل الحديثة الصديقة للبيئة ،لذلك تقرر تفكيك المعمل القديم واستبداله بمعمل آخر حديث. علما ان معمل الذوق الحديث من ضمن خطة وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل قد انشئ ووضع في الخدمة وبدأ إنتاج ​الكهرباء​ منذ سنة 2017".

واعتبر "ان محاولة زج اسم الوزير باسيل في موضوع يخص مجلس الإنماء و الأعمار تؤكد نظرتنا بأن حزب "القوات ال​لبنان​ية" لا يرى في لبنان سوى "التيار الوطني الحر ولا يتجرأ على قول الحقيقة وتوجيه أصابع الاتهام إلى الجهات السياسية التي تقف خلف مجلس الإنماء والأعمار، بدليل أن هذا الحزب لم يرفع ملف فساد واحدا ضد الطبقة السياسية التي نهبت لبنان فعليا منذ 1990 لغاية اليوم".

اضاف البيان "فرجاء يا سعادة النائب "ارفق" بحال ​بعلبك الهرمل​ فهي بحاجة لأنماء ووظائف لابنائها وخدمات وأفكار بناءة ومعلومات صحيحة بعيدة من التضليل وتسجيل المكاسب الوهمية".

