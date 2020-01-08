اتحاد بلديات قضاء صور تسلم من مفوضية اللاجئين معدات خاصة بفريق الإنقاذ لسحب المياه

تسلّمت وحدة الاستجابة السريعة للحدّ من المخاطر التابعة ل​اتحاد بلديات قضاء صور​، من ​المفوضية العليا لشؤون اللاجئين​ التابعة للأمم المتحدة وجمعية "شيلد"، معدّات خاصة بفريق الإنقاذ لسحب المياه عند حدوث ​الفيضانات​ وانسداد مجاري المياه على الطرقات؛ وذلك في حضور ممثّل اتحاد بلديات قضاء صور مدير وحدة الاستجابة السريعة مرتضى مهنا، وممثّلين عن المفوضية والجمعية.

في هذا الإطار، شَكر مهنا، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجمعية "شيلد" لـ"تقديمهم المعدّات الّتي سيستخدمها فريق الإنقاذ خلال مهامه في مساعدة المواطنين، وتساهم في تخفيف الأعباء عند حصول أي فيضان".