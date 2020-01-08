لفتت معطيات لقناة الـ"LBCI" إلى أنّ "مسودّة الحكومة أصبحت شبه منجزَة، واتُفق على ملء الفراغات فيها وعلى الحقائب السياديّة".
وكشفت أنّ "القرار الكبير بولادة الحكومة ليس متوفّرًا، و"الثنائي الشيعي" لم يسلّم أسماءه حتّى الساعة، وقد تكون واردة العودة إلى البحث بحكومة تكنوسياسيّة أو سياسيّة جامعة".
كانت هذه تفاصيل خبر LBCI: القرار الكبير بولادة الحكومة ليس متوفرا والثنائي الشيعي لم يسلم أسماءه حتى الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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