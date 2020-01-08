LBCI: القرار الكبير بولادة الحكومة ليس متوفرا والثنائي الشيعي لم يسلم أسماءه حتى الساعة

لفتت معطيات لقناة الـ"LBCI" إلى أنّ "مسودّة ​الحكومة​ أصبحت شبه منجزَة، واتُفق على ملء الفراغات فيها وعلى الحقائب السياديّة".

وكشفت أنّ "القرار الكبير بولادة الحكومة ليس متوفّرًا، و"​الثنائي الشيعي​" لم يسلّم أسماءه حتّى الساعة، وقد تكون واردة العودة إلى البحث بحكومة تكنوسياسيّة أو سياسيّة جامعة".