الداخلية التونسية: مصادرة كمية من الأسلحة قادمة من تركيا باتجاه ليبيا

أعلنت ​وزارة الداخلية التونسية​، أنها صادرت كمية من الأسلحة في جنوب البلاد قادمة من ​تركيا​ باتجاه ​ليبيا​، في تطور وصفته وسائل الإعلام التونسية بـ"الخطير". وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، في حديث إذاعي، إلى أنه ”تم تمرير هذه الأسلحة عبر محافظة تطاوين لتصل إلى فريانة من محافظة القصرين"، لافتا" إلى أنّه "تمّ القبض على 5 أشخاص قال إنهم ينتمون إلى عصابات تنشط في مجال التهريب".



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