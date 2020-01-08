"الميادين": التحرك الأميركي ليس بداية للانسحاب إنما إجراءات احترازية

أفادت مصادر سورية لـ"الميادين" أن القوات الأميركية نفذت إعادة انتشار، في حقلي العمر وكونيكو بريف دير الزور ومطار خراب الجير بريف المالكية، وأن التحرك الأميركي ليس بداية للانسحاب، إنما إجراءات احترازية لحماية القوات من عمليات استهداف متوقعة، وقد جاء إعادة الإنتشار باتجاه قاعدتين لتحالف واشنطن في مدينتي الشدادي ورميلان بريفي الحسكة الجنوبي والشمالي.
ولفتت مصادر "الميادين" إلى أن الإخلاء كان عبر نقل الجنود بحماية من الطيران الحربي والمروحي قبل ساعات من تنفيذ الضربات الإيرانية على قاعدة عين الأسد العراقية.
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