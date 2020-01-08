"الميادين": التحرك الأميركي ليس بداية للانسحاب إنما إجراءات احترازية

أفادت مصادر سورية لـ"الميادين" أن ​القوات الأميركية​ نفذت إعادة انتشار، في حقلي العمر وكونيكو بريف ​دير الزور​ ومطار خراب الجير بريف المالكية، وأن التحرك الأميركي ليس بداية للانسحاب، إنما إجراءات احترازية لحماية القوات من عمليات استهداف متوقعة، وقد جاء إعادة الإنتشار باتجاه قاعدتين لتحالف ​واشنطن​ في مدينتي الشدادي ورميلان بريفي ​الحسكة​ الجنوبي والشمالي.

ولفتت مصادر "الميادين" إلى أن الإخلاء كان عبر نقل الجنود بحماية من الطيران الحربي والمروحي قبل ساعات من تنفيذ الضربات الإيرانية على قاعدة عين الأسد العراقية.

