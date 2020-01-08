أكّدت السفارة الأميركية في الكويت أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ملتزمة بأمن الكويت ودول الخليج كافّة، وأنّها تمارس نشاطها بصورة طبيعيّة"؛ وذلك بعد الهجمات الصاروخيّة الإيرانيّة الّتي استهدفت قاعدتَين تستضيفان قوات أميركيّة في العراق.
وكان قد أكّد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، في وقت سابق اليوم، "اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، لافتًا إلى أنّ"ما ورد فيها من أنباء عن قرب انسحاب القوات الأميركية من الكويت، غير صحيح".
أتى هذا النفي بعد بث الوكالة خبرًا على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام". كما أكّدت الوكالة بعد ذلك، أنّ حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تمّ اختراقه.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الأميركية في الكويت: ملتزمون بأمن البلاد ودول الخليج كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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