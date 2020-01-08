السفارة الأميركية في الكويت: ملتزمون بأمن البلاد ودول الخليج كافة

أكّدت ​السفارة الأميركية​ في ​الكويت​ أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ ملتزمة بأمن الكويت و​دول الخليج​ كافّة، وأنّها تمارس نشاطها بصورة طبيعيّة"؛ وذلك بعد الهجمات الصاروخيّة الإيرانيّة الّتي استهدفت قاعدتَين تستضيفان قوات أميركيّة في ​العراق​.

وكان قد أكّد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم ​الحكومة الكويتية​، طارق المزرم، في وقت سابق اليوم، "اختراق حساب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، لافتًا إلى أنّ"ما ورد فيها من أنباء عن قرب انسحاب ​القوات الأميركية​ من الكويت، غير صحيح".

أتى هذا النفي بعد بث الوكالة خبرًا على لسان وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد المنصور، عن "نية الولايات المتحدة سحب قواتها من معسكر عريفجان خلال 3 أيام". كما أكّدت الوكالة بعد ذلك، أنّ حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد تمّ اختراقه.