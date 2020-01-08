"سانا": القوات الأميركية تخلي قاعدتها في خراب الجير بريف الحسكة

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن أن ​القوات الأميركية​ تخلي قاعدتها في خراب الجير ب​ريف الحسكة​، وأن نحو 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية وعربات انسحبت من قاعدة خراب الجير، متجهةً قرية السويدية قرب معبر الوليد تمهيداً للانسحاب باتجاه الأراضي ​العراق​ية.

يأتي ذلك بعد أن أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ عن استهدافه قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب العراق، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من القوات الأميركية و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال ​اللواء​ سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.

