الخارجية التركية عزّت إيران وأوكرانيا في ضحايا الطائرة المنكوبة

أعربت وزارة الخارجية التركية "أنّنا نتقدّم بأحرّ التعازي لشعبَي وحكومتَي أوكرانيا وإيران الصديقتَين، في ضحايا الطائرة المنكوبة الّتي سقطت عقب إقلاعها من المطار الرئيسي في العاصمة طهران".
ولفتت في بيان، إلى "أنّنا نترّحم على الضحايا ونتمنّى الصبر والسلوان لذويهم وأقربائهم".
وكانت الطائرة وهي من طراز "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية، قد أقلعت فجرًا من مطار الإمام الخميني الدولي في طهران متّجهة الى كييف، وتحطّمت بعد دقائق من إقلاعها فوق أراض زراعية في خلج آباد في منطقة شهريار؛ ما أدّى إلى مقتل جميع ركابها".
من جهته، أعلن وزير الخارجية الأوكرانية فاديم بريستايكو، أنّ "الطائرة المنكوبة كانت تقلّ 82 إيرانيًّا، 63 كنديًّا، 11 أوكرانيًّا، 10 سويديّين، أربعة أفغان، ثلاثة ألمان وثلاثة بريطانيّين".
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