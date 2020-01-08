الأمين العام للناتو دان الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق

أعرب الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي- ​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​، عن إدانته "الضربات الصاروخيّة الإيرانيّة في ​العراق​".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر اليوم الأربعاء، استهدافه قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة الأنبار غربي العراق، ردًّا على إغتيال قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بضربة جويّة أميركيّة قرب مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنّ أكثر من 10 صواريخ باليستيّة إيرانيّة استهدفَت عسكريّين من القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بالعراق.