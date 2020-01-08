"الميادين": كرواتيا وسلوفينيا تعلنان سحب جنودهما من العراق

ذكرت قناة "الميادين" أن سلطات ​كرواتيا​ و​سلوفينيا​ أعلنتا سحب جنودهما من ​العراق​.

يأتي ذلك بعد أن أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ استهدافه قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب العراق، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال اللواء سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.