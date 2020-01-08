جونسون: لندن ليست معنية بتحديد شرعية قتل سليماني من عدمها

أعلن ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ أن لندن "ليست معنية بتحديد شرعية اغتيال ​اللواء​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ من عدمها"، منددا بالهجوم على قواعد عسكرية للتحالف في ​العراق​.

وفي كلمة له في ​مجلس العموم البريطاني​، أكد جونسون أن ​بريطانيا​ تقوم بما وسعها "للدفاع عن مصالحنا في المنطقة ونحن على أتم استعداد"، مطالباً إيران بوقف التصعيد بشكل فوري وعاجل.

يأتي ذلك بعد أن أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ قصف قاعدة عين الأسد الأميركية في محافظة ​الأنبار​ غرب العراق، رداً على إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. بدورها، أعلنت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (بنتاغون) أن أكثر من 10 ​صواريخ​ باليستية إيرانية استهدفت عسكريين من ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​ ل​مكافحة الإرهاب​ بالعراق.

وقد جاء رد الحرس الثوري، بعد أن أعلن ​البنتاغون​ يوم الجمعة الماضي عن إغتيال اللواء سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​.