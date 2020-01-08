قتلى وجرحى من الجيش التركي بانفجار سيارة مفخخة في قرية الأربعين

أفادت وكالة "سانا" السورية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من قوات ​الجيش التركي​ ب​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في قرية الأربعين بريف ​رأس العين​ وسيارات الإسعاف تنقلهم إلى الجانب التركي.

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