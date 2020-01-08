تيننتي: الوضع في الجنوب يحافظ على هدوئه وأنشطتنا لم تتغير

أعلن الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي، في حديث الى "الوكالة الوطنية للاعلام" "ان الوضع في جنوب لبنان يحافظ على هدوئه، وان اليونيفيل تنفذ أكثر من 450 نشاطا يوميا بالتنسيق مع القوات المسلحة اللبنانية، وأولويتنا تتمثل في الحفاظ على الأمن على طول الخط الأزرق".
وأكد انه "بالطبع، نحن نتابع الوضع في المنطقة، ولكن أنشطتنا لم تتغير وكذلك اجراءاتنا الأمنية. كما أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول يواصل التنسيق مع كلا الطرفين لمنع أي سوء فهم وتقليل التوتر والحفاظ على الاستقرار على طول خط الأزرق".
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