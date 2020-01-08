تيننتي: الوضع في الجنوب يحافظ على هدوئه وأنشطتنا لم تتغير

أعلن الناطق الرسمي باسم ​اليونيفيل​ ​أندريا تيننتي​، في حديث الى "​الوكالة الوطنية للاعلام​" "ان الوضع في ​جنوب لبنان​ يحافظ على هدوئه، وان اليونيفيل تنفذ أكثر من 450 نشاطا يوميا بالتنسيق مع ​القوات المسلحة​ اللبنانية، وأولويتنا تتمثل في الحفاظ على ​الأمن​ على طول ​الخط الأزرق​".

وأكد انه "بالطبع، نحن نتابع الوضع في المنطقة، ولكن أنشطتنا لم تتغير وكذلك اجراءاتنا الأمنية. كما أن رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو دل كول يواصل التنسيق مع كلا الطرفين لمنع أي سوء فهم وتقليل التوتر والحفاظ على الاستقرار على طول خط الأزرق".