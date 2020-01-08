بعد دورتموند.. ريال مدريد يهنئ حكيمي بتتويجه أفضل لاعب صاعب في إفريقيا – صور

هنأ نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، لاعبه المغربي أشرف حكيمي، المعار لبروسيا دورتموند الألماني، بعد تتويجه، أمس الثلاثاء، بجائزة أفضل لاعب صاعد في القارة الإفريقية، خلال حفل الجوائز الذي نظمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في العاصمة المصرية القاهرة.

وكتب النادي الإسباني، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة يهنئ فيها حكيمي، بعد تتويجه بهذه الجائزة، وهي التدوينة التي حظيت بمتابعة واسعة من عشاق النادي من كل ربوع العالم.

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هذه التهنئة، تأتي في الوقت التي تشير فيه العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، إلى رغبة نادي العاصمة في استرجاع خدمات اللاعب المغربي المتألق في ألمانيا، بعد انتهاء فترة إعارته لـ”أسود الفستفال”، نهاية الموسم الجاري.

جدير ذكره، أن الفريق الألماني، كان هو السباق لتهنئة حكيمي بهذه الجائزة القارية المهمة، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عشية أمس الثلاثاء.