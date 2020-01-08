الشرطة تطلق الرصاص بالدار البيضاء وتصيب شابا عرض سلامة المواطنين للخطر

اضطر ضابط شرطة، مساء أمس الثلاثاء، يعمل في منطقة أمن الرحمة، في الدار البيضاء، لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة أصابت ثلاثيني بشكل سطحي على مستوى ركبته.

الشاب، الذي يبلغ من العمر 32 سنة، من ذوي السوابق القضائية العديدة في ترويج الخمور، وقد شكل، بحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، من أجل ترويج الخمور.

وبحسب المديرية العامة للأمن الوطني، فإن المشتبه فيه كان، مساء أمس، في حالة تخدير، وأقدم “على تهديد أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، كما قام بمهاجمة موظفي شرطة، كانا يمران بشكل عرضي في عين المكان بعد انتهاء مهامهما الاعتيادية بواسطة السلاح الأبيض”.

وأمام هذا الوضع، تضيف المديرية العامة للأمن الوطني، “اضطر مفتش شرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي، مطلقا رصاصة أصابت المشتبه فيه بشكل سطحي على مستوى الركبة، وهو ما مكن من دفع الاعتداء، وحجز السلاح الأبيض المستعمل فيه”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن الحراسة الطبية بالمستشفى، لتلقي الإسعافات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة ظروف، وملابسات، وخلفيات القضية.