ضربة موجعة لمورينيو بعد إصابة نجم توتنهام

قال توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعب الوسط موسى سيسوكو خضع لجراحة في الركبة ستبعده عن الملاعب حتى أبريل نيسان.

وأصيب لاعب منتخب فرنسا البالغ من العمر 30 عاما في ركبته اليمنى خلال هزيمة توتنهام 1-صفر أمام ساوثامبتون في الدوري الأسبوع الماضي، وهي مباراة تعرض فيها المهاجم هاري كين لتمزق في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال توتنهام في بيان ”بعد تقييم الحالة وإجراء فحوص بالأشعة، خضى موسى اليوم لجراحة لعلاج أربطة الركبة اليمنى“.

وأضاف ”جهازنا الطبي سيتابع تعافي موسى قبل أن يبدأ عملية إعادة التأهيل ونتطلع لعودته في بداية أبريل“.

وبهزيمته أمام ساوثامبتون، بقي فريق المدرب جوزيه مورينيو في المركز السادس برصيد 30 نقطة من 21 مباراة قبل مواجهة ليفربول المتصدر يوم السبت القادم.